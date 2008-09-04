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Yaşam

Habur Gümrük Müdürü görevden alındı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Ulusoy’u görevden aldı.

04 Eylül 2008 03:00

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Ulusoy’u görevden aldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Yazıcı’ya bağlı Gümrük Müsteşarlığı’nda bir dizi görev değişikliğine gidildi. Buna göre; Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Mehmet Ulusoy’un başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınmasına karar verildi.
Ayrıca, Gümrükler Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Doğan Kanmaz atandı.
Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ahmet Arslantaş, bu suretle boşalan Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Mehmet Hatipoğlu getirildi.
Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Nurettin Cengiz, bu suretle boşalan Malatya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Ali Fuat Kılıç atandı.
Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Tevfik Usta, Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Semih Baydemir, Hakkari Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü Tahsin Cömert atandı.
Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara İşletme Bölge Müdürlüğüne aynı yer Daire Başkanı Havanur Tutyol atandı.

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