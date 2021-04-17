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HaberTürk yazarı: Dizilerdeki mafyacılık modası yerini psikolojik şiddete bıraktı

17 Nisan 2021 12:16

HaberTürk yazarı Esin Övet, dizi sektörünü eleştirdiği yazısında, “Dizilerdeki mafyacılık modası yerini psikolojik şiddete bıraktı” dedi.

'Doğduğun Ev Kaderindir' tuttu, ‘Kırmızı Oda’ verelim. Tamam o da tuttu ‘Masumlar Apartmanı’ gelsin. E tamam bunların hepsi iş yapıyor e hadi gelsin daha fenası diye diye şimdi de ‘Camdaki Kız’ geldi. İlk bölümünü izledim yeminle rüyama girdi” diyen Övet, şunları kaydetti:

“Bakın bu dizilerdeki oyunculara asla lafım yok. Muhteşemler. Harika oynuyor hepsi. Ama tamam da biz izleyicinin bam teline de bu kadar basılmaz ki! Gerçekten koronadan değil, gerilmekten öleceğiz.”

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