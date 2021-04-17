HaberTürk yazarı: Dizilerdeki mafyacılık modası yerini psikolojik şiddete bıraktı

HaberTürk yazarı Esin Övet, dizi sektörünü eleştirdiği yazısında, “Dizilerdeki mafyacılık modası yerini psikolojik şiddete bıraktı” dedi.

'Doğduğun Ev Kaderindir' tuttu, ‘Kırmızı Oda’ verelim. Tamam o da tuttu ‘Masumlar Apartmanı’ gelsin. E tamam bunların hepsi iş yapıyor e hadi gelsin daha fenası diye diye şimdi de ‘Camdaki Kız’ geldi. İlk bölümünü izledim yeminle rüyama girdi” diyen Övet, şunları kaydetti:

“Bakın bu dizilerdeki oyunculara asla lafım yok. Muhteşemler. Harika oynuyor hepsi. Ama tamam da biz izleyicinin bam teline de bu kadar basılmaz ki! Gerçekten koronadan değil, gerilmekten öleceğiz.”

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