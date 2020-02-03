Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi Bozkır'a, IŞİD'e patlayıcı sağladığı iddiasıyla dava açılmış

Doçent Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’a, IŞİD'e patlayıcı sağladığı iddiasıyla dava açıldığı ortaya çıktı. 8 Eylül 2015’te Şanlıurfa’da ele geçen patlayıcılarla ilgili olarak yargılanan 22 sanıktan bazıları mahkûm oldu. Firari Bozkır’ın dosyası ise ayrıldı.

Hürriyet'ten Hasan Hüseyin Benli'nin haberine göre dosyada yer alan bilgilere göre, 8 Eylül 2015’te Şanlıurfa il sınırlarında, soğan yüklü bir TIR’ın içinde çok miktarda patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların Mesut Doğanay’a ait depodan yüklendiği belirlendi. Olayla ilgili olarak hem Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Dinar Savcılığı aralarında Bozkır’ın da bulunduğu 12 kişi hakkında Dinar Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

İddianamede, Bozkır’a örgüt yöneticiliği suçlaması yapıldı. Bozkır ve diğer şüphelilerin organize şekilde kayıt dışı patlayıcı madde sevkıyatı yaptıkları anlatıldı. Şüphelilerin kayıt dışı patlayıcı madde sevk etmeleri eyleminin sadece 8 Eylül 2015 günü Şanlıurfa’da ele geçen miktarla sınırlı olmadığı, 2015 yılı mayıs ayından yakalandıkları ana kadar 5 ayrı sevkıyat gerçekleştirdikleri ancak sadece ikisinin açık delillerle belirlendiği ifade edildi. İddianamede “Şüpheli şahısların 8 Eylül 2015 günü ele geçen patlayıcı madde haricinde 25 Ağustos 2015 günü de İstanbul’a kayıtdışı sevkıyat yaptıkları sabittir” değerlendirilmesi yapıldı.