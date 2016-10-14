"​Habire kadehlerin kalktığı Tarık Akan anmaları yeter artık, ayıp!"​

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, geçtiğimiz ay akciğer kanserinden hayatını kaybeden Tarık Akan adına Çiçek Bar'da yapılan 'anma törenleri'ni eleştirdi. Semercioğlu "Kimse yutturmaya kalkışmasın, 'Tarık Akan anması' adı altında bir PR çalışmasıdır bu. 'Duyun bakın Çiçek Bar’da yeni sezon açıldı' diye göstermelik bir anma düzenlemişler. Tarık Akan’a yapılan büyük bir ayıptır bu. Bir de koskoca Tarık Akan’ı sadece Çiçek Bar müdavimliği üzerinden anmak vallahi de ayıp, billahi de yazık" dedi.

Cengiz Semercioğlu'nun "Tarık Akan'a bar kutlaması ayıp artık" başlığıyla yayımlanan (14 Ekim 2016) yazısı şöyle:

Tarık Akan'ın cenazesinden bir gün sonra, müdavimi olduğu Çiçek Bar'da yapılan anmaya katılmıştım.

Ailesi, en yakın dostlarıyla çok duygulu ve anlamlı bir geceydi...

Ama bakıyorum her gün değişik bir anma yapılmaya başlandı Çiçek Bar’da.

İşte bu güzel değil.

“Masasını boş bırakmayacağız” diyenler var...

Üç kişinin bir araya gelmesiyle yapılan anmalar var...

Dün baktım, Çiçek Bar yeni sezon açılışını Tarık Akan anmasıyla yapmış.

Tarık Akan anması mı, Çiçek Bar’ın yeni sezon tanıtım faaliyeti mi?

Kimse yutturmaya kalkışmasın, “Tarık Akan anması” adı altında bir PR çalışmasıdır bu.

“Duyun bakın Çiçek Bar’da yeni sezon açıldı” diye göstermelik bir anma düzenlemişler.

Tarık Akan’a yapılan büyük bir ayıptır bu...

Bir de koskoca Tarık Akan’ı sadece Çiçek Bar müdavimliği üzerinden anmak vallahi de ayıp, billahi de yazık.

Tamam Çiçek Bar’ı severdi, tamam oranın müdavimiydi ama Tarık Akan’ın hayatında da sadece alkol ve Çiçek Bar yoktu beyler.

Oyunculuğu, muhalif kimliği, duruşu ve hayata bakışının, her şeyin önüne geçti Çiçek Bar.

Habire kadehlerin kalktığı bar anmaları yeter artık...

İçmek için, tanıtım yapmak için başka bahaneler bulun kendinize.

Tarık Akan’ın bir mekana olan bağlılığını, sevgisini suistimal etmeyin.