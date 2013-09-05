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Dünya

'Habib'in Türkiye'de olduğu istihbaratı aldık'

Suriye Devrimci Birliği Komutanı Rahhal, Nusayri olan Habib'in Esad rejiminden ayrılışını, 'Nusayriler, rejimin yavaş yavaş uçuruma sürüklendiğinin farkına varıyor' şeklinde yorumladı

05 Eylül 2013 14:43

Eski Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Habib, Esad rejiminden ayrıldı.
Suriye Devrimci Birliği Komutanı Ahmed Rahhal, Nusayri olan Habib'in Esad rejiminden ayrıldışına ilişkin, "Nusayriler, rejimin yavaş yavaş uçuruma sürüklendiğinin farkına varıyor. İster Alevi, ister Sünni isterse Hıristiyan olsun Esad rejiminden ayrılacak herkesi teşvik ediyoruz" açıklamasını yaptı.
 

Nusayrilere, isyana katılma çağrısı yaptı

 
Nusayrilerin Suriye halkının bir parçası olduğunu dile getiren Rahhal, "Biz, başlangıçtan beri Nusayrilere rejimin yandaşlığını bırakmaları ve kaderlerini rejimin kaderinden ayırmaları gerektiğini ifade ettik. Onlar, bu mesajımızı geç anladılar. Yine de bu ayrılışı memnuniyetle karşıladığımızı belirtiyor ve diğerlerini de rejimden ayrılıp Suriye halkının yanında yer almaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Bu tür ayrılmaların rejim üzerinde olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Rahhal, "Nusayrileri tanıyanlar, Lazkiye ve Tartus Nusayrilerinden, rejimden ayrılanların sayısının nasıl arttığını görecekler" ifadesini kullandı.
 

Habib'in Türkiye'de olduğu istihbaratı aldık

 
Rahhal, Reuters'ın Suriye Ulusal Koalisyonu üst düzey yetkilisi Kemal el Labvani'yi kaynak göstererek, Habib'in Türkiye'ye sığındığı yönündeki iddialarına ilişkin, "Bu yönde istihbarat aldık ancak bu haberi henüz teyit edemedik" dedi. 
Habib, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı 2011 yılından bu yana Esad rejiminden ayrılan en üst rütbeli kişi olma özelliğini taşıyor. Habib, 8 Ağustos 2011'de Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından Savunma Bakanlığı görevinden alınmış, yerine Korgeneral Davud Raciha getirilmişti.  

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