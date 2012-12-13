habervaktim.com espriyi gerçek sandı, İsrail'i suçladı

İsrail'de Channel 2'de yayınlanan "Eretz Nehederet" isimli programda İsrail'in resmi politikalarını eleştirmek amacıyla bir parodi yayınlandı. Programın videosu Youtube gibi paylaşım sitelerinde de yayınlandı. Videoda geçen dialogları gerçek zanneden habervaktim.com internet sitesi çocuklara nefret aşılandığını iddia etti.

habervaktim.com internet sitesinde "İsrail’de Çocuklara Türk Düşmanlığı Eğitimi" başlığı ie yer alan haberde videonun, İsrail Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı bilgisi verildi. Videoda geçen "Çocuklar! Bugün sizinle barış hakkında konuşacağız. Kim söyleyebilir bizim barışa ihtiyacımız olduğunu? Barış nedir? Kiminle yapılabilir?”, “Konuşacak kimse yoktur karşı tarafta! Bizim daha güçlü askerlere ihtiyacımız vardır.” dialoglarının ardından tebrik etmesi nefret suçu olarak ifade edildi.