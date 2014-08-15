Habertürk'ün işten çıkardığı muhabir: Hükümet komiserlerinin listesinde olmak şeref!

Radikal'in ardından Habertürk de adliye muhabiri ile yollarını. İşten çıkarma gerekçesi olarak kendisine "yeniden yapılanma"nın gösterildiğini söyleyen Bülent Ceyhan, buna inanmadığını söyledi.

Ciner Holding bünyesinde çıkan Habertürk gazetesi, muhabiri Bülent Ceyhan'ın işine son verildi. 17 yıldır örgütlü suçlarla ilgili haberler yapan Ceyhan'a işten çıkarma gerekçesi olarak "yeniden yapılanma" gösterildi. İşten çıkarılan Bülent Ceyhan, T24'e şöyle konuştu:



"Medyada adı konmamış bir sıkı yönetim uygulaması var. Olayların fotoğrafını bile çekemiyorsunuz. İktidar tarafında bulunmanız yönünde bir dayatma var. Hükümet komiserleri de boş durmuyor. Listeler hazırlanıyor ve bu listelere göre kıyım yapılıyor. İşini düzgün yapan ve sadece gerçeklerin peşinde olan gazetecilerin yer aldığı o listede bulunmak benim için şeref."

Daha önce de, yolsuzluk soruşturmaları ve Adana’da yakalanan MİT TIR’ları ile ilgili haberler yapan Radikal muhabiri Fatih Yağmur işten çıkartılmıştı.