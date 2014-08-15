T24 LogoT24 Logo
Gündem

Radikal, adliye muhabiri Fatih Yağmur'u işten çıkardı

Radikal, 17 Aralık sürecinde yaptığı haberler ile öne çıkan adliye muhabirleri Fatih Yağmur'un görevine son verdi

15 Ağustos 2014 16:18

Arzu Yıldız

Radikal’de son dönemde yaptığı 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması ve MİT TIR’ları haberleri ile öne çıkan adliye muhabiri Fatih Yağmur’un görevine son verildi. Yağmur, Twitter hesabından “Herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü de gurur duyuyorum" dedi.

Enis Berberoğlu’nun geçen hafta Doğan Yayın Holding’in en etkili gazetesi Hürriyet’in yayın yönetmenliğinden istifa etmesi ardından bugün gazetenin en çok okunan yazarlarından Yılmaz Özdil’in yazısı yayımlanmadı. Özdil'e uygulanan sansür sosyal medya ve internet sitelerinde en çok konuşulanları arasına girerken Hürriyet, yaptığı yazılı açıklamada “Yazıdaki bazı ifadelerin ilkelerine aykırı olduğunu, ancak Özdil’in değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih ettiğini” söyledi. 

Özdil krizi sürerken Doğan Yayın Holding’in Radikal’in adliye muhabiri Fatih Yağmur ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Yağmur, yolsuzluk soruşturmaları ve Adana’da yakalanan MİT TIR’ları ile ilgili haberler yapan Yağmur, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı:

ETİKETLER

fatih yağmuristifatwittergurur duyuyorum17 aralıkadliye muhabirigörevine son verildimit tırları

İlgili Haberler

Hürriyet'te Yılmaz Özdil krizi, Erdoğan'ı eleştiren yazı yayımlanmadı!

Özdil'in, yeni Başbakan arayışı için Bilal Erdoğan'ı işaret eden ironik yazısı gazeteye girmedi

İşte Yılmaz Özdil'in Hürriyet’te yayımlanmayan yazısının tam metni

Yılmaz Özdil'in Hürriyet gazetesinde yayımlanmayan "Başbakan kim olsun?" başlıklı yazısı...

Hürriyet'ten Yılmaz Özdil açıklaması: O yazıyı yayımlamadık çünkü...

Özdil'in, Erdoğan'ı eleştiren ironik yazısının gazeteye girmemesinin tartışmaya yol açması üzerine Hürriyet'ten açıklama geldi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24