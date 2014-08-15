Radikal, adliye muhabiri Fatih Yağmur'u işten çıkardı

Radikal’de son dönemde yaptığı 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması ve MİT TIR’ları haberleri ile öne çıkan adliye muhabiri Fatih Yağmur’un görevine son verildi. Yağmur, Twitter hesabından “Herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. Verdiğim rahatsızlıktan ötürü de gurur duyuyorum" dedi.

Enis Berberoğlu’nun geçen hafta Doğan Yayın Holding’in en etkili gazetesi Hürriyet’in yayın yönetmenliğinden istifa etmesi ardından bugün gazetenin en çok okunan yazarlarından Yılmaz Özdil’in yazısı yayımlanmadı. Özdil'e uygulanan sansür sosyal medya ve internet sitelerinde en çok konuşulanları arasına girerken Hürriyet, yaptığı yazılı açıklamada “Yazıdaki bazı ifadelerin ilkelerine aykırı olduğunu, ancak Özdil’in değişiklik yapmak yerine yazısının yayınlanmamasını tercih ettiğini” söyledi.

Özdil krizi sürerken Doğan Yayın Holding’in Radikal’in adliye muhabiri Fatih Yağmur ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı. Yağmur, yolsuzluk soruşturmaları ve Adana’da yakalanan MİT TIR’ları ile ilgili haberler yapan Yağmur, Twitter hesabından konuya ilişkin şunları yazdı: