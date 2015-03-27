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Habertürk'te seçim hazırlığı; tartışma programları yayından kaldırıldı!

Habertürk televziyonu, 7 Haziran seçimleri geçene kadar tartışma programlarını yayından kaldırdı

27 Mart 2015 09:34

Habertürk televziyonu, 7 Haziran seçimleri geçene kadar tartışma programlarını yayından kaldırdı. Bu karardan etkilenmeyen tek program ise Murat Bardakçı'nın Tarihin Arka Odası programı oldu.
 
Ciner Grubu'nun patronu ve tepe yönetimi şok bir kararla seçim sürecinde bütün tartışma programlarını yayından kaldırdı. Grup, seçim sürecine girilirken yine sürpriz bir kararla Habertürk TV'deki bütün tartışma programlarını yayından kaldırdı. Karara göre Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek, Balçiçek İlter'in sunduğu Karşıt Görüş, Didem Aslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı ve Ece Üner'in sunduğu kalabalık yorumculu Enine Boyuna programları 7 haziran seçimlerine kadar ekranda olmayacak.


 
Kaldırılmayan tek program Tarihin Arka Odası

 
Kanalda haber kuşakları, saat başı, ekonomi ve spor bültenleri ise devam edecek. Yayın akışında sadece haberlere ağırlık verilecek. Diğer programların akibeti ise şimdilik belli değil. Kanalın yeri garanti tek programı ise 'dünya yıkılsa da yayını hiç kesilmeyen' Murat Bardakçı'nın Tarihin Arka Odası.
 

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