Habertürk'ün patronu Turgay Ciner'in santral pazarlığı 'Alo Fatih hattı'nda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanlığı döneminde Habertürk Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Fatih Saraç'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner'le yaptığı telefon görüşmeleri, 17-25 Aralık soruşturmasının adli kolluk ayağına yönelik “darbe” ve “casusluk” suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcısı İsmail Uçar tarafından yürütülen 22 Temmuz soruşturma dosyasına da girdi. Dosyaya giren telefon dinlemesi dökümüne göre, Saraç, Bakan Yıldız'ı arayarak Konya Ilgın’da santral yatırımı yapmak isteyen Ciner’e engel olan iki EPDK bürokratı ile alakalı yaşanan krizi çözmesini istiyor. Yaşanan problem Bakan Yıldız'la çözülemeyince Turgay Ciner, Fatih Saraç'tan Erdoğan'ı arayarak, "enerji bakanlığındaki o bakanın yaptığı i.nelikleri de söyle ben açık seçik söylüyorum" dediğini iletmesini istiyor. Erdoğan'ın müdahalesiyle krizin çözülmesinin ardından 6 Mart 2013’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Park Holding’e ait bir şirkete Konya’da 500 megavatlık (MW) termik santral için 49 yıllığına üretim lisansı veriyor.

Birgün gazetesi, haklarında soruşturma yürütülen polisler aleyhine delil olarak konulan tapeyi yayınladı. Fatih Saraç hakkında alınan dinleme kararı üzerine yapılan takibe Bakan Yıldız da takıldı. Üçlü arasında geçen görüşme tapeye şöyle yansıyor:

Saraç-Yıldız konuşması

Konuşma şöyle geçiyor:

Fatih Saraç: Bu (Ciner), Konya Ilgın’da bir yatırım yapıyordu ya...

Taner Yıldız: Evet

FS: Bizim EPDK demiş ki...

TY: Hı...

FS: Arkadaş redediyoruz demiş Türkiye Kömür İşletmesi mi TEKa mıdır sizin oraya gerisin geriye gönderme kararı vermiş ama...

TY: Niye niye?

FS: Hiç bilmiyorum ama Mustafa Yılmaz ya ne bunu yapıyoruz bakın görüşler aldık hiçbir görüşlerde sıkıntı yok deyince Mustafa Yılmaz “Ben istiyorum” demiş. Fazıl Şener mi diye bir arkadaş da “Keyfim öyle istiyor” demiş.

TY: He he sen bunu bir haftasonu konuş.

Saraç-Ciner konuşması

Konuyla ilgili Bakan sorunu çözemeyince işi Başbakan’a havale ediyor ve Fatih Saraç bu kez Başbakan ile sorunu çözmeye çalışıyor. Turgay Ciner işini göremeyen Bakan’a çok tepkili ve Saraç-Erdoğan görüşmesinden önce Saraç’a şunları söylüyor

Turgay Ciner: Aynısını söyle yani o enerji bakanlığındaki o bakanın yaptığı i.nelikleri de söyle ben açık seçik söylüyorum. Elbistan’ı aynısını yani senin yaşadıklarını anlat benim söylediklerimi değil yani hem ... Anlat hem Elbistan’da işte bir ayda vericem bitti artık bunların yaptığın.

Farih Saraç: Bir de Ilgın’ı anlatıyorum.

TC: Hı?

FS: Bir de Ilgın’ı.

TC: Ilgın’ı falan, Ilgın’da da adam ... Bilmiyorum. Talimat var bu şekilde diye bu işe ya hero ya mero diyecek abicim ya.

Erdoğan'dan sonra Ciner...

21 Ekim 2012’de Fatih Saraç, Turgay Ciner’i arıyor. Erdoğan’a durumu aktardığını, Erdoğan’ın baş başa randevu istediğini, Erdoğan’ın bu işi takip edeceğini belirttiğini, o iki bürokratı da araştıracağını söylediğini iletiyor. Ciner bundan çok memnun oluyor.

FS: Tamam o zaman dedi biz oturalım bir dedi baştan sona dedi problemleri tek tek bir bakalım ve bunları bir anda çözelim dedi.

TC: İyi, eline sağlık güzel kardeşim.

Bu görüşmelerden sonra iş çözüm yoluna giriyor. Ancak Erdoğan’ın Ciner medyasından istekleri başlıyor.