Habertürk: Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar'ın programı, anlaşma gereği karşılıklı mutabakatla sona erdirildi

Habertürk TV, kanaldan kovuldukları iddia edilen Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Program, başlangıçta yapılan anlaşma gereği, Haziran 2016'da karşılıklı mutabakatla bu yayın döneminde sona erdirilmiştir" dendi.

Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar’ın Habertürk TV’de yayımlanan 'Şimdi ve Burada' adlı programı sona erdirildi. Türkiye gazetesi yazarları Oğur ve Kenar, yaklaşık 6 ay önce TRT Haber’den Habertürk TV’ye transfer olmuştu.

Habertürk TV, Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar'a ilişkin olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sayın Yıldıray Oğur ve Ceren Kenar'ın hazırlayıp sunduğu Şimdi ve Burada programı, başlangıçta yapılan anlaşma gereği, Haziran 2016'da karşılıklı mutabakatla bu yayın döneminde sona erdirilmiştir" ifadesi yer aldı.

Program, en son 26 Mayıs günü yayınlandı.