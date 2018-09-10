Habertürk yazarından 'Ayağa Kalk!' hareketi yorumu: Oturdukları koltuklardan bir türlü kalkmayan siyasilere acayip bir tokat olur

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, sol siyasetin tüm dünyada can çekiştiğini belirterek, dünyada sol hareket içindeki krizlerin ve aşırı sağcı siyasetin yükselişini önlemeye dönük başlatılan 'Ayağa Kalk!' hareketini yorumladı. Türkiye’de bu hareketin acilen başlatılması gerektiğini kaydeden Yılman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Hem heyecan getirir siyasete, hem de babasından miras kaldı sanıp da başarısızlıklarına rağmen oturdukları koltuklardan bir türlü kalkmayan siyasilere de acayip bir tokat olur" diye yazdı.

Yazarın "Türkiye’de kim ayağa kalk diyecek acep?" başlığıyla (10 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:



"Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada sol siyaset can çekişiyor.

Bu yüzden de solcu siyasilerin bir arayışı var.

Mesela Almanya solunda bu çok ciddi bir sorun olmaya başladığı için yeni bir hareket başlatıldı.

Sol hareket içindeki krizlerin ve aşırı sağcı siyasetin yükselişini önlemeye dönük bu hareketin adı; “Ayağa Kalk!”

Sol Parti'nin meclis grubu başkanı Sahra Wagenknecht, mevcut siyasi partilerde kendini bulamayan sol eğilimli seçmenlere bir platform sunmayı hedefleyen "Aufstehen” (Ayağa Kalk) adlı yeni bir hareket başlattı.

Yeşiller partisinin eski liderlerinden Ludger Volmer de, "Ayağa Kalk” hareketi ile sağ partilere karşı sol bir denge oluşturma beklentisi içinde olduklarını söyleyerek, halkın gerçekten ne istediğinin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini ifade ediyor.

Sol Parti, Yeşiller ve SPD’den siyasetçilerin yanı sıra yazarlar, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan 80 kişinin desteği ile başlatılan, “Ayağa Kalk” hareketinin internet sayfasının açılmasından hemen sonra 100 binden fazla kişinin girişimi desteklemek üzere kayıt yaptırdığı görüldü.

Düşündüm de…

Bence böyle bir hareket acilen Türkiye’de de başlatılmalı.

Kim başlatır, bu hareketin öncüsü kim ya da kimler olur bilmiyorum ama özellikle 24 Haziran seçiminden sonra sol partilerin basiretsiz, kısır politikalarından dolayı sıtkı sıyrılmış, soğumuş ve başka bir arayış içerisinde olan sol seçmen için benzer bir hareket çok güzel olur.

Hem heyecan getirir siyasete, hem de babasından miras kaldı sanıp da başarısızlıklarına rağmen oturdukları koltuklardan bir türlü kalkmayan siyasilere de acayip bir tokat olur!

Haksız mıyım?"

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