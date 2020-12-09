Habertürk yazarı Yılman:  Çin menşeli aşımı yaptırdım, darısı sizlerin başına

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, gönüllü olarak Çin aşısını yaptırdığını duyurdu. Yılman, "Darısı sizlerin başına" ifadesini kullandı.

Yılman yazısında, "Bana bu cesareti verense Mart ayından beri yaşadığımız süreçtir. Tecrit, mesafe, maske ile geçen bu 9 ay gerçekten yordu. Sürekli virüs bulaş olacak duygusu ile yaşama duygusundan yıldım artık. Hayatımın bu virüs tarafından ipotek altına alınmasından bıktım! Aylardan beridir çabalıyorum bir şekilde iyi olmak için ama gördüm ki bu virüsün yaşam enerjimi sıfırlamasıyla başa çıkmam artık mümkün değil. O nedenle de gönüllü olup aşıyı bir an evvel yaptırmak istedim." düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Aşı olabilmeniz için testinizin negatif ve antikor taşımıyor olmanız şart. Pazartesi ilk doz yapıldı. İkincisi ilk dozdan 14 gün sonra.- Yani ayın 21’inde…-Tabii şöyle bir durum var. Bu bir araştırma olduğu için gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı bir kısmına ise plasebo yani boş aşı veriliyor. 3 aşıdan biri zararsız bir sıvı yani. Bana ne denk geldiğini bilmiyorum şu anda çünkü bu yöntem bir bilgisayar programı tarafından rastgele belirleniyor. Amaç gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkını ölçebilmek. Bu satırları yazarken 24 saat olmamıştı henüz aşının ilk dozunu yaptıralı. Ancak ekleyeyim şu ana kadar ateş, öksürük vs gibi Covid-19'a işaret eden herhangi bir semptom olmadı." ifadelerini kullandı.

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