Habertürk yazarı Yıldırım: Yüzde 70 enflasyon ile dünyanın en yüksekleri arasındayız ve tam anlamıyla 2001 krizi öncesi düzeylere geri döndük

Habertürk ekonomi yazarı Abdurrahman Yıldırım, yüzde 69,97 olarak açıklanan nisan ayı enflasyonunu gıda fiyatlarının artırdığını belirterek, "Enflasyonda zaten ne olduysa son 5 ayda olup bitti. Mesela kasım ayında tüketici enflasyonu yüzde 21.31 iken, 5 ay sonra nisan 2022’de yüzde 69.97’ye çıktı. Taze meyve ve sebze fiyatlarının yıllık artışı yüzde 14.42 iken, nisan ayında yüzde 104.77’ye vardı. Yani 5 ayda 7 kat arttı" diye yazdı.

Yüzde 70'lik enflasyonla, Türkiye'nin 2001 krizi öncesi düzeyine geldiğine işaret eden Yıldırım, "Bu düzeydeki enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşürmek ve oralarda kalıcı kılmak artık çok kapsamlı bir ekonomik program uygulamak, yapısal değişiklikleri yapmak, güçlü dış kaynak akışını başlatmakla mümkün" ifadelerini kullandı.

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