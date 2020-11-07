Habertürk yazarı Sevilay Yılman: Şike Davası kumpasına alet olanlardan hesap sorulmayacak mı?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Şike Davası'nın son duruşmasında beraat ettiğini belirterek, "Peki o dönem onların o kumpas oyunlarına alet olanlar? O kumpasların kamuoyunda karşılık bulması için yapılan algı operasyonlarının kalemşörleri? Bugün birçoğu hala ekranlarda, gazete köşelerinde olan tetikçiler? Aziz Yıldırım’a, ailesine, çevresine alçakça saldırılar yapılırken bu alçaklığın köpürtülmesine aracılık edenler? Onlardan hesap sorulmayacak mı?" diye yazdı.

Aziz Yıldırım'ın bilinenin aksine son derece duygusal bir insan olduğunu belirten Sevilay Yılman, "Zaten bir kumpas, alçakça bir iftiranın yol açtığı bir dava olduğu belliydi bu davanın. Dün resmi olarak da ilan edildi. Ancak ne ilan edilirse edilsin… Ne söylenirse söylensin… Aziz Başkan ve onun gibi iftiraya, komploya göz göre göre adeta kurban edilenlerin o gün yaşadığı acıların, huzursuzluğun telafi edilmesi pek mümkün değil artık." ifadelerini kullandı.

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