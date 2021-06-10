Habertürk yazarı Sevilay Yılman: Kanal İstanbul'un temel atma töreni sembolik bir gösteriden ibaret olacak

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul projesinin temelini 26 Haziran'da atılacağına ilişkin açıklamasını hatırlatarak, "Yani kanalın ucu göründü gibi… Ama sorun şu ki; Sonu görünecek mi? Pek mümkün değil bana göre... Çünkü eninde sonunda sağduyunun, mantığın ve bilimin galip geleceğine inanıyor ve bu projenin hayata geçebileceğine ihtimal vermiyorum.

Diyeceksiniz ki; “İyi misin Sevilay! 2 hafta sonra adamlar kazmayı vuruyor ama sen hala inanmıyorsun bu projenin hayata geçebileceğine!” Haklısınız belki böyle düşünmekte ama ben yine de size katılamayacağım. Çünkü ortada henüz bir proje yok!" diye yazdı.

Projeye katılacak şirketlerin, yapım şartlarının, kaça malolacağına dair hiçbir şeyin belli olmadığına işaret eden Yılman, "AK Parti 19 yıllık iktidarının en çılgın projesi olarak duyurduğu bu projeyle ilgili bir yandan; "Yapılacak mı yapılmayacak mı?" belirsizliğini sonlandırmaya, diğer yandan ise hem içeriye hem dışarıya; ”Bakın biz bu çılgınlıkta ne kadar kararlıyız!” mesajını vermek istiyor.

Yani 26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile yapılacağı söylenen Kanal İstanbul’un temel atma töreni tamamen sembolik bir gösteriden ibaret olacak.

Deyim yerindeyse bu kazma, bu temel atma töreni sadece ve sadece; “Komşular bizi alışverişte görsün” demek için atılacak bir adım olacak. Ötesi şu an için biraz zor. Çünkü duyumlara göre genel seçime az bir zaman kala yerli veya yabancı yatırımcı şirket böyle bir sorumluluğun altına girmek istemiyor." ifadelerini kullandı.

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