Habertürk yazarı Sevilay Yılman: Aşı karşıtlarına bu müsamaha neden?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul Maltepe'de aşı karşıtlarının yaptığı mitingi değerlendirdiği yazısında, "O miting benim bütün ayarlarımı bozdu. İnanamadım gözlerime! 4 saatlik otobüs yolculuğunu bir maske yüzünden kendisine zehir eden bir yurttaş olarak isyan ettim. Pandemi ile mücadelede kurallara uyulsun diye vatandaşa her daim tembihte bulunan iradenin öyle bir mitinge nasıl izin verdiğini hala aklım almıyor. Hadi verildi. Peki maskesiz, mesafesiz bilime kafa tutuşlarına neden göz yumuldu?

O kuralları bizlere ezberleten yetkililer, o kuralların tamamının yerle bir edildiği mitingdeki o kayıtsızlığa, cehalete, vicdansızlığa neden göz yumdu?" ifadelerini kullandı.

Karantina günlerinde sokakta maskesiz gezenlere yazılan cezalara işaret eden Yılman, "Aşı karşıtlarına neden böyle bir müsamaha gösterildi? Nedir tam olarak olay?" diye yazdı.

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TIKLAYIN | Aşı karşıtı mitingden kareler: Maske ve mesafe kuralı hiçe sayıldı



