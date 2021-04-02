Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler: 1923'ten, yani federasyon kurulmadan evvel de varsa şampiyonluklar sayılmalı

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce kazandığı kupaların şampiyonluk sayısı olarak kaydedilmesi talebine ilişkin olarak, "Türkiye'de 1890'ların sonundan bugüne kadar futbol oynanıyor. Kayıtları da var. 1903'de 1905'de 1907'de kurulan kulüpler, kendilerini "Yüzyıllık Çınar" diye tanımlıyorlar. Ama iş o dönemlerdeki kayıtlı - resmi sonuçlara gelince tarihi yok sayıyorlar... Tarihi, gerçeklikten silemezsiniz. Türkiye'de futbol ilk oynandığı günden bu yana kaydı tutulan organizasyonların tümünün sayılması lazım. 1923'den, yani federasyon kurulmadan evvel de varsa şampiyonluklar sayılmalı. Evet, kayıt tutulan ilk günden bu yana ne varsa tasdik edilmeli. Şimdi edilmezse yarın edilecek çünkü gerçek orada öylece duruyor." ifadelerini kullandı.

Mevcut yayın geliri dağılımında şampiyonluk sayısına göre para dağıtıldığına işaret eden Çelikler, "Haliyle G.Saray da mevcut halde aldığı daha fazla parayı kaybetmek istemiyor. Burada mesele pastadan alınan payın nasıl dağıtılacağı. Ben TFF Başkanı olsam meseleye buradan bakarım. Fenerbahçe belki para kısmından feragat edebilir. Orasını bilemem ama mesele her konuda olduğu gibi ekonomiktir." diye yazdı.

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