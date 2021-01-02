Habertürk yazarı Par'dan Sözcü gazetesine Ayasofya tepkisi: Saçmalamışlar

HaberTürk yazarı Kübra Par, bugünkü yazısında, 'yılın felaketleri' başlığı altında yer verdiği 12 konu içinde Ayasofya’nın ibadete açılmasının da yer almasından ötürü eleştirilen Sözcü gazetesiyle ilgili görüşlerine yer verdi. Par, "Ayasofya’nın ibadete açılmasını deprem, çığ, korona, kadın cinayetleri gibi korkunç olaylarla eşdeğer tutarsanız en hafif tabiriyle saçmalamış olursunuz” dedi.

“Daha da ötesi Ayasofya’nın ibadete açılmasından büyük mutluluk duyan milyonlarca dindar insanı rencide etmiş olursunuz” diyen Par, sözlerinin devamında Sözcü gazetesinin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu haber üzerinden seçmenini konsolide edeceği gollük pas imkânı verilmiş olduğunu ifade etti.

Par, “Önce Fikri Sağlar’ın çağdışı 'türban' yorumu, ardından Sözcü Gazetesi’nin cami açılışına “Yılın felaketi” demesi… Türkiye’de irtica fobisi yeniden mi patlıyor, birileri yıllarca içine attıkları paranoyaları tekrar ortaya mı döküyor diye düşünmeden edemiyor insan” sözlerini kaydetti.

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TIKLAYIN - Sözcü: Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına “felaket” demek gibi bir kastımız yoktu