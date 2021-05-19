Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Ekrem Bey'in 2023 adaylık hedefine kilitlendiği için "CeHaPe zihniyeti" belgeselinden hoşlanmadığını tahmin ediyorum

140journos'un "CeHaPe zihniyeti" isimli belgeselinde konuşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Bizim eve geldiler ve yaklaşık 2 saat röportaj yaptık. Elbette hızlı ve dinamik bir iş olduğu için çok az bir bölümünü kullanabilmişler. Benim o söyleşide ifade ettiğim slogan bir cümle vardı. Kemal Kılıçdaroğlu’nu izleyince bir kez daha o tespitimin haklılığını anladım. "CHP Vatikan’dır ve Kemal Kılıçdaroğlu da Vatikan’ın başına gelmiş reformcu bir Papa’dır." Bence 47 dakikalık 140journos belgeselinin özeti de bu cümle." diye yazdı.

Belgeselin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyasından tanıtımını yaptığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görmezden geldiğini savunan Nagehan Alçı, "Oysa Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu’nun da Genel Başkanı değil mi? Ekrem Bey’in 2023 adaylık hedefine kilitlendiği için bu belgeselden hoşlanmadığını tahmin ediyorum ama bilmiyorum, benimki sadece tahmin." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...

TIKLAYIN | 140journos'tan Kemal Kılıçdaroğlu belgeseli: 'Cehape zihniyeti'