Habertürk yazarı Nagehan Alçı: Bodrum'da insanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Bodrum'da yangına 20 kilometre mesafede olduğunu belirterek, "Bir arkadaşım büyük bir telaş içinde aradı. “Nagehan Çökertme Yangını Yeniköy Kemerköy Termik santraline doğru ilerliyormuş. Santral patlayabilir diyorlar. Neler oluyor? Bu gece İstanbul’a dönelim mi?” diye sordu. Bu telefonun ardından aynı endişeyi dillendiren başka telefonlar da aldım. Daha sonra bu yönde haberler medyaya ardı ardına düştü zaten. Bodrum’da insanlar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar." diye yazdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi aradığını belirten Alçı, "Pazar akşamı sat 23.12’de Bakan Bey’in bana verdiği bilgiler şunlardı:“Nagehan Hanım Çökertme’deki yangın sürüyor. Termik Santral ile yanan alan arasındaki mesafe an itibarıyla 17 km. Ancak rüzgar bizim lehimize, yangının tersine esiyor. Kontrol altına almaya çalışıyoruz. Alevlerin en azından sabaha kadar santrale ulaşma ihtimali yok. Kemerköy’deki arkadaşlarla temas halindeyiz.”

Pakdemirli daha sonra dedi ki: “Bir yandan orman yangınlarını söndürmeye diğer yandan yerleşim yerlerine yetişmeye çalışıyoruz. Tablo hiç kolay değil. Yerleşim yerlerinde belediyeler ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorlar ancak itfaiye teşkilatları böyle bir felakete göre yapılandırılmamış maalesef. Bu konuyu derhal ele alıp itfaiyelerin kapasiteleri ve konumlarını elden geçirmemiz şart.”

Bakan'a diğer ülkelerden önerilen uçakları da sordum. Yunanistan’ın uçak önerdiği, Türkiye’nin kabul etmediği yönünde sosyal medyada yer alan iddialara yönelik “Bunlar doğru değil, Yunanistan’dan gelen benim bilgim dahilinde bir teklif yok. Olsa elbette kabul ederiz. Ama birçok Avrupa ülkesinden var. Uygun olanları değerlendiriyoruz” dedi." ifadelerini kullandı.

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