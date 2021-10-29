Habertürk yazarı Kübra Par: Taksi meselesi çözülmesi, yoksa bu inat AK Parti'ye İstanbul'da gelecek seçimde de kaybettirecek

Habertürk yazarı Kübra Par, İstanbul'da taksi bulmanın imkansız olduğunu, kriz apaçık ortadayken İBB'nin 5 bin yeni taksi projesinin inatla engellendiğini söyledi. Par, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuğu olduğunu belirterek, "Kabaktepe’nin kendisine de açıkça söyledim, taksi meselesinde takındıkları tavır ile AK Parti hem İstanbulluları kızdırıyor hem de kendi imajına zarar veriyor." diye yazdı.

Uber'in yasaklanmasıyla sorununun derinleştiğine dikkat çeken Kübra Par, "Uber’in getirdiği hizmet kalitesiyle rekabet edebilmek için taksiciler de kendisine çeki düzen verecekti. Şimdi de İBB’nin tek merkezden medeni bir şekilde çalıştırmak istediği taksilere mani oluyorlar.

Anladığım kadarıyla Türkiye genelini kapsayacak yeni bir sistem ve yeni bir taksi yasası üzerinde çalışıyorlar. Öyle ya da böyle çözülmeli artık bu mesele yoksa bu inat AK Parti’ye İstanbul’da gelecek seçimde de kaybettirecek." ifadelerini kullandı.

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