Habertürk yazarı Kübra Par: Peki Biden, Erdoğan'a hazır mı?

Habertürk yazarı Kübra Par, Ankara'nın Joe Biden'ın başkan olma ihtimalinin, Cumhurbaşkanı ve dış politika ekibinde moralleri düşürdüğünü duyduğunu belirterek, "Önceki gün Biden’ın seçilmesi durumunda ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğini dış politikanın belirleyici isimlerinden biriyle konuşuyorduk.

“Biden’a hazır mısınız?” diye sordum, “Asıl Biden Erdoğan’a hazır mı?” diye espriyle yanıt verdi. O espri olarak söylese de aslında biraz düşününce bu soru ciddi anlamlar içeriyor. Çünkü Biden’ın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı 2016’dan bu yana köprünün altından çok sular aktı. Hem Erdoğan hem de Türkiye kamuoyu açısından ilişkilerin kaldığı yerden, eski kodlarıyla devam etmesi mümkün değil." diye yazdı.

Türkiye'de 2016 sonrasında sosyolojik havanın değiştiğini, sağ-milliyetçi-bağımsızlıkçı söylemlerin ciddi oranda yükseldiğine işaret eden Kübra Par, "Lafın kısası Ankara’nın Biden’a hazırlanması kadar Biden’ın da Erdoğan’a ve ‘yeni Türkiye’ye hazırlanması gerekir.

Eski ezberlerini sürdürerek, muhalefeti destekleyeceğini söylemek, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesine tepki göstermek ya da Azerbaycan politikasına karşı çıkmak gibi adımlar atacak olursa her fırsatta eleştirdiği Erdoğan’ın elini güçlendireceğini ve Türk kamuoyundaki ABD karşıtlığını daha da körükleyeceğini anlaması lazım…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...