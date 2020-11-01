Habertürk yazarı Kübra Par: Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde kurtarma ekibinin elindeki telefonu alarak kameralar önünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kaybetti

Habertürk yazarı Kübra Par, İzmir depreminin ‘kazananları ve kaybedenleri’ni yazdığı yazısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP’li Gürsel Tekin’i ‘kaybedenler’ olarak niteledi.

Par, yazısında, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya çalışan kurtarma ekipleri, Somalı madenciler ve Türkiye’ye dayanışma mesajı veren Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kazananlardan olarak niteledi.

Par, kaybedenleri ise şöyle niteledi: “Enkaz üstünde poz verip hiçbir uzmanlığı olmadığı halde zamanla yarışan kurtarma ekibinin elindeki telefonu alarak “Şarjı biter mi?” diye düşünmeden depremzedeyle kameralar önünde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli… Koordine etmesi gereken çok daha kritik işler dururken vatandaşa çorba dağıtıp sosyal medyadan paylaşan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer... Kızılay Kan Merkezi’nin çöktüğünü iddia ederek yanlış haber yayan Gürsel Tekin… Uyarıları dikkate almadan yıkılan apartmanların etrafını seyir amaçlı dolduran münasebetsizler… İzmirliler hakkında sosyal medyada kin ve nefret dolu paylaşımlar yapan alçaklar… Kaybetti…”

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