T24 LogoT24 Logo
Gündem

Habertürk yazarı Kübra Par: AK Partili bir vekile DEVA Partisi’nin şansını sordum...

10 Temmuz 2020 14:48

Habertürk yazarı Kübra Par, ismini vermediği AKP'li bir milletvekilinin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için "Babacan kur gibidir, dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer" dediğini aktardı.

Habertürk yazarı Kübra Par 'Babacan kur gibidir' başlıklı yazısında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir televizyon programı yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gittiğini belirterek "İktidar kulisinde konu hemen yeni kurulan partilere geldi ister istemez. AK Partili bir vekile 'DEVA Partisi’nin şansı ne kadar sizce?' diye sordum, esprili ama zekice bir cevap verdi: 'Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer" diye yazdı.

"Ne yalan söyleyeyim, TBMMde korona vakalarının arttığını duyunca biraz tedirgin gittim. Maske kuralına uyan vekiller çoğunluktaydı ama takmayanlar da vardı. Korona'ya rağmen kulislerde ikram boldu. Karpuz, kiraz ve ekler ısmarladı bir vekilimiz. Meclis garsonları çok titizdi, tek kullanımlık çatal bıçaklarla servis yaptılar" diye yazan Par, vekillerin 'Meclis kapansa da artık tatile gitsek' havasında olduğunu belirtti.

AKP'nin sosyal medya düzenlemesini geçirdikten sonra tatile çıkma niyetinde olduğunu yazan Par, "Kamuoyu önünde pek belli etmiyorlar ama önümüzdeki seçimin kaderini ekonominin belirleyeceğinin AK Partililer de farkında" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın 

ETİKETLER

ALİ BABACANKULİSAKPKORONAVİRÜSMECLİSDEVA PARTİSİKUR GİBİDİRDOLARKÜBRA PAR
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24