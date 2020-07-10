Habertürk yazarı Kübra Par: AK Partili bir vekile DEVA Partisi’nin şansını sordum...

Habertürk yazarı Kübra Par 'Babacan kur gibidir' başlıklı yazısında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir televizyon programı yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gittiğini belirterek "İktidar kulisinde konu hemen yeni kurulan partilere geldi ister istemez. AK Partili bir vekile 'DEVA Partisi’nin şansı ne kadar sizce?' diye sordum, esprili ama zekice bir cevap verdi: 'Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer" diye yazdı.

"Ne yalan söyleyeyim, TBMM’de korona vakalarının arttığını duyunca biraz tedirgin gittim. Maske kuralına uyan vekiller çoğunluktaydı ama takmayanlar da vardı. Korona'ya rağmen kulislerde ikram boldu. Karpuz, kiraz ve ekler ısmarladı bir vekilimiz. Meclis garsonları çok titizdi, tek kullanımlık çatal bıçaklarla servis yaptılar" diye yazan Par, vekillerin 'Meclis kapansa da artık tatile gitsek' havasında olduğunu belirtti.

AKP'nin sosyal medya düzenlemesini geçirdikten sonra tatile çıkma niyetinde olduğunu yazan Par, "Kamuoyu önünde pek belli etmiyorlar ama önümüzdeki seçimin kaderini ekonominin belirleyeceğinin AK Partililer de farkında" ifadelerini kullandı.

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