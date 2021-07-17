Habertürk yazarı Fatih Altaylı: Bazıları kızacak yine ama yapılacak şey belli; aşı olmamakta direnenlere kısıtlama getirilmeli

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Koronavirüs vaka sayılarının 6 bini aştığını, bir gün öncesine bile yüzde 20 artış olduğunu belirterek, "Aşı olmayanların oranı ise artıyor. Eldeki bol miktardaki aşıya rağmen, aşı olanların oranı bir türlü beklenen artışı göstermiyor. İki doz aşısını tamamlayanların sayısını 20 milyon olarak verildi dün. Oysa yüzde 50’yi aşmış olmamız gerekiyordu." diye yazdı.

Aşı olmamakta direnenlere kısıtlama getirilmesi gerektiğini savunan Altaylı, "Türkiye de sayılar içinden çıkılmaz hale tırmanmadan bunu yapmak zorunda.

Aşı kartı olmayanların;

1. Uçak dahil, toplu taşıma kullanmaları yasaklanmalı.

2. Lokanta ve eğlence yerlerine, kafelere, barlara girmelerine izin verilmemeli.

3. Şehirlerarası yolculuk yapmalarına engel olunmalı.

4. İbadethanelere girmelerine, toplu ibadet yapmalarına izin verilmemeli.

5. Aşı hakkı olduğu ve sırası geldiği halde aşı olmamakta ısrar edenler birden fazla kişinin aynı oda ya da salonda çalışmak zorunda olduğu iş yerlerinde çalışıyorlarsa salgın sonuna ya da aşı oluncaya kadar ücretsiz izne çıkarılmalı.

6. Halkla doğrudan temas halinde olan görevleri ifa edenler de aşı olmamaları halinde ücretsiz izne çıkarılmalı.

Bu önlemleri almadığımız müddetçe bu salgını yenmemiz mümkün olmayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

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