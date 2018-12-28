Habertürk yazarı: Cumhurbaşkanı'nın parti genel başkanı olduğu yeni sistemde 'haddini bil'den suç çıkarmak hukuk mantığına aykırı

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çıkışının ardından Halk TV'deki açıklamaları nedeniyle tiyatro sanatçıları Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatılmasını değerlendirdi.

Metin Akpınar’ın Halk TV'deki çirkin yanları olduğunu kabul edenlerden biri olduğunu söyleyen Karaca, tiyatro oyuncusunun açıklamalarına yer vererek, "Daha 2016 yılında darbe girişimi ve suikast tehlikesiyle karşılaşmış bir Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerden ne mana çıkaracağı bellidir" dedi.

78 yaşındaki tiyatro oyuncusu Akpınar’ın ve oradaki hazirunun “iç savaş” ile ya da “darbe” ile tehdit edecek bir konumda olmadığını belirten Karaca, Akpınar'ın açıklamalarının tehdit değil, samimi bir uyarı niteliğinde olduğunu yazdı.

Akpınar'ın haddini aşan 'eleştiri' yaptığını söyleyen Karaca normal şartlarda bu açıklamaların ifade özgürlüğü içinde kalabileceğini ancak son 5 yılda yaşananlardan dolayı cesaretlendirici bir rol oynayacağını düşüncesiyle harekete geçildiğini söyledi.

Karaca, Akpınar'ın açıklamalarında "haddi aşan bir itham"ların bulunduğunu ancak AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in iddia ettiği gibi “insanlık suçu” olmadığını yazdı.

"Müjdat Gezen’in söylediği 'Haddini bil' ifadesinin neden 'suç' muamelesi gördüğünü anlamak da mümkün değil" diyen Karaca, “Haddini bil” ifadesinin 'kaba' olduğunu belirterek parlamenter sistemde olsaydı, tarafsızlık ilkesinden dolayı “Cumhurbaşkanı”na bu şekilde seslenmenin fazlasıyla sorunlu bir tutum olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı'nın aynı zamanda bir partinin genel başkanı olduğu yazan Karaca, "Cumhurbaşkanı artık yürütmenin başı… Cumhurbaşkanı artık bir “taraf”. Taraf olduğu için de “karşı taraf”ın tepkisinin yöneleceği en önemli adres. Haliyle öyle, çünkü yeni sisteme göre yetki bakımından en donanımlı olan o. Pek çok konuda son sözü söyleyen o." diye yazdı.

Karaca "Eski sistemde yürütmenin başı olduğu için başbakana söylenebilen, söylenmesi suç teşkil etmeyen ifadeler, yeni sistemde yürütmenin başı olan cumhurbaşkanına söylendiğinde neden suç sayılıyor?" diye sordu.

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Karaca'nın "Abuzer Kadayıf rezervi" başlığıyla (28 Aralık 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz