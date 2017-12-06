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Habertürk TV Genel Müdürü'ne 'askerlik' gözaltısı

"Hey sen, bir bakar mısın, askere niye geç gittin?"

06 Aralık 2017 12:53

Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, İstanbul'a gitmek üzere geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ateş'in gözaltına alınma sebebi ise 12 yıl önce 'bakaya kalma' (askere geç katılma) suçu.

Veyis Ateş, yaşadığı  gözaltı olayını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"23:15 uçağıyla İstanbul'a gitmek varken 04:30 uçağını bekliyorum. Durumumu arz edeyim: 2004'te bakaya (askere geç katılma) suçu işlediğimden dolayı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındım. Mahkemeye çıkarıldım; ifadem alındı. Serbest bırakıldım. Askerliğimi yapmışım ama Türk yargı sisteminin malum sebeplerinden dolayı yargı bana, 12 yıl sonra 'Hey sen, bir bakar mısın, askere niye geç gittin?' dedi ve bu durum uykusuz bir geceye sebep oldu. Olsun. Konu tuhaf olsa da gözlem imkanım oldu, gururlandım."


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