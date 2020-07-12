HaberTürk, internet sitesinde Amedspor’un eski adının kullanmasına ilişkin, "Tablo düzeltildi. Veri sağlayıcısından kaynaklanan bir hata, özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Federasyon tarafından da kabul edilen Amedspor isminin HaberTürk internet sitesinde Diyarbakır B.Ş. Diskispor olarak değiştirilmesi kulüp taraftarlarınca fark edildi. Duruma sosyal medyadan gösterilen tepkilerin ardından HaberTürk bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün, spor sayfamızdaki fikstürde eski adıyla yer aldığı fark edilmiştir. Veri sağlayıcısı şirketçe hazırlanan tablo düzeltilmiş, konu şirkete iletilmiştir. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden ve taraftarlarından özür dileriz" denildi.

Deplasman karşılaşmalarında sık sık saldırılara maruz kalan ve taraftarına yasak getirilen Amedspor, TFF’nin 2. Lig ve 3. Lig’de pandemi nedeniyle sezonun kalan maçlarının oynanmayacağını açıklaması nedeniyle gelecek sezon yeniden ikinci ligde mücadele verecek.