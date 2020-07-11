Fikstüre Amedspor yerine kulübün eski ismi yazıldı

TFF İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele Amedspor’un ismi Habertürk’ün internet sitesinde yer alan fikstürde kulübün eski ismi olan ‘Diyarbakır Belediyesi Diskispor’ olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor’un ismi, Habertürk’ün internet sitesinde yer alan puan durumu ve fikstür bölümünde kulübün daha önceki ismi olan “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diskispor” olarak değiştirildi.

Federasyon tarafından da kabul edilen Amedspor isminin Diyarbakır B.Ş. Diskispor olarak değiştirilmesi kulüp taraftarlarınca fark edildi. Duruma yönelik tepkiler sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gösterildi. (MA)