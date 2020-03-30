Habertürk'te Koronavirüs paniği

Habertürk’ü çalışanlarını taşıyan birservis şoförünün yeni tip Koroanvirüs nedeniyle yoğun bakıma alınmasının kurumda endişeye neden olduğu belirtildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Habertürk çalışanlarını binaya getirip götüren şoförlerin birkaçında korona virüs çıkmasının ve birinin yoğun bakıma alınmasının ardında tüm bina diken üzerinde. İddiaya göre Habertürk TV, Haberturk.com, Bloomberg HT ve Show TV’yi de içinde barındıran binanın başka kesimlerinde de birden fazla şüpheli ve teyitli vaka var.