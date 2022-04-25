Habertürk'te "hanımefendi gibi davranın" tartışması, apar topar reklama girildi

Kübra Par'ın Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında eski CHP'li milletvekili Gülay Yedekci ile Optimar Şirketi Başkanı arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamaları nedeniyle tartışma çıktı.

Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamaları hakkında konuşurken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı. CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, Daşdemir'in sözlerine karşı çıktı.

Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun Katar'la ilgili iddiaları hakkında özür dilemesi gerektiğini belirtirken, Yedekci ise bunların yalan bilgi olduğunu savundu. Daha sonra Yedekci'nin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i kastederek, "Bir bakan bir açıklama yapıyorsa mutlaka bilgi ile yapmalıdır" sözleri üzerine Daşdemir, "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tartışma devam ederken Daşdemir'in ağzından, "Hanımefendi gibi davranın" sözleri çıktı. Bu ifadelerden sonra tartışma daha da hararetlendi. Bunun üzerine Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" dedi.

Kübra Par bu kısımda araya girerek, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız. Benim konuklarımdan hiçbirine “ gibi davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz" ifadelerini kullandı. Bu saniyelerden sonra canlı yayına ara verilerek reklama gidildi.