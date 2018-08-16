Habertürk spikerinin boşanma davasının dilekçesinden: Kafama silah dayadı, dövdü, bebeğim düştü

Habertürk spikeri Benan Kepsutlu, geçen yıl evlendiği İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir’den boşanmak için dava açtı. Dava dilekçesinde şiddet gördüğünü belirten Kepsutlu, bebeğinin de bu şiddet yüzünden öldüğünü belirtti.

Hürriyet’in haberine göre, Benan Kepsutlu’nun avukatı açtığı davanın dilekçesinde şu iddialarda bulundu:

“Müvekkilim, evlendiği günden beri eşinden psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddet görmektedir. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle çoğu zaman programlara çıkamamış, öğretim görevlisi olduğu kurumda da derslere girememiştir. Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan, kolu kırılan müvekkilin koluna hastanede platin takılmıştır. Müvekkilin gördüğü şiddet nedeniyle bebeği karnında ölmüştür. Bebek 4 aylık olması nedeniyle ancak kürtaj yoluyla alınmıştır. Hasta yatağında darp edilen Benan Kepsutlu’nun saçlarından tutan davalı koca, kolundaki serum girişini çıkartmaya çalışmıştır. Davalı, koruma kararı çıktıktan sonra müvekkili tehdit etmeye, mesaj atmaya, aramaya devam etmiştir. Davalının 1 milyon lira tazminatın yanı sıra aylık 20 bin lira tedbir nafakasına hükmedilmesini ve mal varlığına tedbir konulmasını istiyoruz.”

Kepsutlu ayrıca düğünde takılan 1 milyon liranın kendisine iadesi için de dava açtı.

17-25 Aralık operasyonlarının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Özgür Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın özel kalem müdürlüğünü yapmış, daha sonra 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstihbarat Şube Müdürü olmuştu.