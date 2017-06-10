Habertürk, Nagehan Alçı'yı duyurdu

2013 yılından bu yana yazarlığını sürdürdüğü Milliyet'ten ayrılan Nagehan Alçı, Habertürk gazetesi ile anlaştı. Gazete, söz konusu transferi "Nagehan Alçı, 12 Haziran Pazartesi'den itibaren yazılarıyla Habertürk'te" anonsuyla duyurdu.

Gazetenin birinci sayfasında yer alan duyuruda Alçı'nın, "Ne düşünüyorsam, ne görüyorsam olduğu gibi Gazete Habertürk'e yazıyorum" ifadesine de yer verildi.

Nagehan Alçı, 4 Haziran'da Milliyet ve NTV'den ayrıldığını açıklamıştı. Alçı, "Güzel bir veda" başlığıyla Milliyet'te yayımlanan son yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İhtilalin fırtınalı döneminin durulması gerekiyor"

"Nihayet yaz geldi. Geç geldi ama özlenen daha kıymetlidir ya, öyle güzel geldi yaz mevsimi... Ağaçlarda bir coşku, çocuklarda bir neşe, sokaklarda bir ‘yeniden doğma hali’! Ben ise masamın başına oturmuş bir yandan bu hali izliyor, bir yandan da hiç barışamadığım bir şeyi yapmak, ‘veda etmek’ için hazırlanıyorum... Bu yazı kolay bir yazı değil...

Yaklaşık 4 yıl ve 4 ay olmuş... Milliyet’teki ilk yazımı 17 Şubat 2013’te yazmıştım. ‘Yolculuk başlıyor’ diyerek. Güzel bir yolculuktu. Milliyet benim için çok anlamlı, çok gurur verici bir adresti. Hep de öyle olacak... Ancak bu günden itibaren yeni bir yolculuğa yelken açıyorum. Çok uzakta değil ama farklı bir mecrada olacağım...

"Geçtiğimiz 4 yıl 4 ay içinde bu köşede güzel hatıralar biriktirdim, Türkiye’yi ve dünyayı anlamaya ve size anlatmaya gayret ettim. İtiraf edeyim, pek de kolay değildi. Yakın tarihin belki de en zor süreçlerini gazetemiz Milliyet’te birlikte yaşadık. Eğer son 15 senede Türkiye’de olanlara bir siyasal ihtilal gözüyle bakarsak -ki doğru tanım bence de budur- yaşadığımız son 4 yıl bu ihtilalin en fırtınalı ve en uzun 4 yılıydı. Milliyet okurları iyi biliyor ki ben de bu ihtilali destekleyen yazarlardan biriyim. Fakat artık bence ihtilalin fırtınalı döneminin durulması gerekiyor. Türkiye daha fazla fırtınalı havayı kaldıramaz. İhtilal gemisinin durgun sulara doğru rotasını kırıp, istikrar içinde ilerlemesi ülkemizin menfaatleri ve ihtilalin geleceği açısından bir mecburiyet.

"Son 3 haftadır çok geri dönüş aldığım hukuk ve adalet meselesiyle ilgili yazılarımda aslında hep buna işaret ettim. Türkiye gerçek bir hukuk devleti haline gelmeli. Aksi halde bu haklı demokratik ihtilal ayakta kalamaz. Adalet devletin temelidir. Türkiye’nin şu an her açıdan normalleşme dönemine girmesi gerekiyor ve kalpten inanıyorum ki girecektir...

Milliyet gazetesindeki yolculuğumda başından beri yanımda olan benim için çok kıymetli isimler var. Onları da bu vesileyle anmak istiyorum.

"En başta hiç şüphesiz Demirören Ailesi. Erdoğan Demirören, Yıldırım Demirören, Meltem Demirören Oktay. İlk günden itibaren bana destek verdiler ve en zor günümde yanımda oldular. Fikret Bila ve Mete Belovacıklı. Onların sayesinde son derece özgürce kullandım kalemimi. En ufak bir ima, en ufak bir müdahale ile karşılaşmadım. Serpil Çevikcan. Basında zor bulunur bir dostluk gösterdi, hep yanımda oldu. Ve nazımı çeken tüm Milliyet ailesi. Bu deneyimli isimlerle çalışmak benim için hem öğretici hem de zevkliydi...

"Yalnızca Milliyet’e değil, NTV’ye de veda ediyorum bugün. NTV ekranlarında da 3 yıl boyunca büyük bir zevkle çalıştım. Orada geçirdiğim bu güzel dönem için en başta Ferit Şahenk’e çok teşekkür ederim. Aynı şekilde Erman Yardelen’e ve kanalın başarılı yayın yönetmeni Nermin Yurteri’ye de teşekkür ederim. Televizyonculukta ayaklı bir okul olan Oğuz Haksever ile program yapmak başlı başına bir zevkti. Program arkadaşlarım İsmet Berkan ve Mehmet Tezkan’la da çok keyifli ve verimli siyasi tartışmalar yaptık. Zarif ve saygılı bir programdı Basın Odası. Çalışkan ve başarılı editörümüz Serhat Özkan’a çok teşekkür ederim.

"Türk medya tarihinde gazeteden ve televizyondan ayrılıklar genelde tatsız olur. Hatta taraflar birbirine küskün ve kızgın ayrılır ama benimki tam tersi. Herkesle ilgili olumlu hatıralarla ayrılıyorum. Evet, belki bir açıdan her veda hüzünlüdür ama güzel bir hüzün bu. Güzel bir veda..."

"Derya Abi, Başbakan'ın hoşuna

gidecek bu yazı, O'na yakınım"

Derya Sazak, Milliyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden alınışı ve gazeteden ayrılışına ilişkin süreci anlattığı "Batsın Böyle Gazetecilik" kitabında, Nagehan Alçı'nın patron baskısıyla gazetede kendisine köşe açtırdığını da yazmıştı. Gazetenin sahiplerinden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in "Ankara'ya verdiği söz" nedeniyle Nagehan Alçı'nın köşe yazarı yapılmak istendiğini, ancak kendisinin buna karşı çıktığını anlatan Sazak, baba Erdoğan Demirören'in de "Alçı'yı Başbakan'ın Milliyet'e yazar yapmak istediğini sanmadığını" söylediğini, "kendisine maaş ödenmesi ama yazı yazdırılmaması" talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kimdir?

1977 yılında İstanbul'da doğdu. Babası avukat, annesi kimya mühendisi olan Nagehan Alçı, lise öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde yaptı. Yükseköğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Gazetecilik hayatına, 2001 yılında Hürriyet gazetesinde stajyer olarak başladı.

Ayrıca 32. Gün programında da stajyer olarak çalıştı. Daha sonra Çukurova Medya Grubu'na geçti. 6 aylık Management Trainee (MT) eğitimi aldı. Çukurova Medya Grubu'na bağlı Akşam gazetesinin dış haberler servisinde çalıştı ve gazetenin pazartesi röportajlarını yaptı.

Yine aynı gruba bağlı SkyTürk TV'de bazı belgeseller hazırladı. Show TV'de dış haberler servisinde görev yaptı. Alçı, Akşam gazetesindeki köşe yazılarına 2007 yılında başladı. SkyTürk TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile 'Sosyal Bilgiler' adlı bir program yaptı.

Kısa bir süre Habertürk'te Pelin Batu ile birlikte 'Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Daha sonra Kanal 24'te 'Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı. 2011 yılından itibaren Beyaz TV'de 'Medcezir' programında ve CNN TÜRK'te 'Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı. 2012 yılında köşe yazarlığı yaptığı Akşam gazetesinden ayrılan Alçı, Milliyet gazetesine geçti. 2010 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenen Alçı'nın, bu evlilikten Ayşe Ela ve Betül Yasemin adlarında ikiz çocukları oldu.

Alçı; İngilizce, Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça biliyor.