-HABERTÜRK MUHABİRİNE ANKARA'DA TÖREN ANKARA (A.A) - 28.05.2011 - Ankara'da dün gece geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Habertürk Televizyonu muhabiri Beyhan Mutlu için tören düzenlendi. Mutlu'nun cenazesi Habertürk binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törene, Mutlu'nun ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ile Habertürk Televizyonu Ankara temsilcisi Alican Türkoğlu ve gazete Habertürk'ün Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya katıldı. Törende konuşan Türkoğlu ve Sarıkaya, Mutlu'nun ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileterek, üzüntülerini paylaştığını ifade etti. Türkoğlu ve Sarıkaya konuşmaları sırasında zaman zaman duygulu anlar yaşadı. Konuşmaların ardından Mutlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilmek üzere araçla yola çıkarıldı.