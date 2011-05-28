Habertürk muhabiri kaza kurbanı

T24

Kazada, otomobilde bulunan Habertürk Televizyonu muhabiri Beyhan Mutlu, kocası Oğuzhan Mutlu ile Ahmet Canpolat araçta sıkıştı.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılanlardan Beyhan Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve komiser yardımcısı oldukları öğrenilen Oğuzhan Mutlu ve Ahmet Canbolat'ın hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İstanbul'da görevli Beyhan Mutlu'nun, birkaç ay önce tayinle Ankara'ya geldiği belirtildi.Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Serkan Sağlam ise gözaltına alındı.