Habertürk: İşte AKP'nin 28 belediye başkan adayı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul başta olmak üzere 28 ilin belediye başkan adayının belli olduğunu yazdı. Yılman, AKP'nin İstanbul adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğunu iddia etti. Yılman, İzmir'den Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin Ankara'dan ise AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, aday gösterileceğini ileri sürdü. Yılman, AKP'nin Diyarbakır adayının da eski bakan Mehdi Eker olacağını iddia etti.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın "son anda bir değişim olmazsa" diyerek duyurduğu 28 aday şöyle:
İstanbul: Binali Yıldırım
Ankara: Mehmet Özhaseki
Sivas: Hilmi Bilgin
Bolu: Fatih Metin
Antalya: Menderes Türel
Gaziantep: Fatma Şahin
Konya: Uğur İbrahim Altay
Denizli: Osman Zolan
Kırşehir: Yaşar Bahçeci
İzmir: Nihat Zeybekci
Samsun: Mustafa Demir
Malatya: Selahattin Gürkan
Düzce: Faruk Özlü
Hatay: Mehmet Öntürk
Diyarbakır: Mehdi Eker
Bursa: Mehmet Müezzinoğlu
Erzincan: Cemalettin Başsoy
Gümüşhane: Ercan Çimen
Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül
Tokat: Eyüp Eroğlu
Bayburt: Mete Memiş
Nevşehir: Rasim Arı
Eskişehir: Burhan Sakallı
Kayseri: Memduh Büyükkılınç
Kocaeli: Tahir Büyükakın
Artvin: Mehmet Kocatepe
Zonguldak: Özcan Ulupınar
Bingöl: Yusuf Coşkun…
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 şehrin bedeliye başkan adayını yarın saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan aday tanıtım toplandısında açıklayacak.