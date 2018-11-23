Habertürk: İşte AKP'nin 28 belediye başkan adayı

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul başta olmak üzere 28 ilin belediye başkan adayının belli olduğunu yazdı. Yılman, AKP'nin İstanbul adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım olduğunu iddia etti. Yılman, İzmir'den Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Nihat Zeybekci'nin Ankara'dan ise AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin, aday gösterileceğini ileri sürdü. Yılman, AKP'nin Diyarbakır adayının da eski bakan Mehdi Eker olacağını iddia etti.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın "son anda bir değişim olmazsa" diyerek duyurduğu 28 aday şöyle:

İstanbul: Binali Yıldırım

Ankara: Mehmet Özhaseki

Sivas: Hilmi Bilgin

Bolu: Fatih Metin

Antalya: Menderes Türel

Gaziantep: Fatma Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Denizli: Osman Zolan

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

İzmir: Nihat Zeybekci

Samsun: Mustafa Demir

Malatya: Selahattin Gürkan

Düzce: Faruk Özlü

Hatay: Mehmet Öntürk

Diyarbakır: Mehdi Eker

Bursa: Mehmet Müezzinoğlu

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Gümüşhane: Ercan Çimen

Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül

Tokat: Eyüp Eroğlu

Bayburt: Mete Memiş

Nevşehir: Rasim Arı

Eskişehir: Burhan Sakallı

Kayseri: Memduh Büyükkılınç

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Artvin: Mehmet Kocatepe

Zonguldak: Özcan Ulupınar

Bingöl: Yusuf Coşkun…

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 40 şehrin bedeliye başkan adayını yarın saat 14.00'de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan aday tanıtım toplandısında açıklayacak.