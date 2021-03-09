Habertürk: Fatih Terim, Rui Costa'ya Gedson'u sürekli oynatma sözü verdi

Galatasaray'ın ocak ayında Benfica'dan kiraladığı Gedson Fernandes şu ana kadar altı maçta görev yaparken performansı taraftarlar arasında tartışma konusu oldu. Son beş lig maçında sahaya ilk 11 olarak çıkan Gedson'un sürekli oynaması için Fatih Terim'in Rui Cosya'ya söz verdiği iddia edildi.

Habertürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberinde, teknik direktör Fatih Terim'in, beklentileri karşılamakta zorlanan Gedson'u ilk 11'de oynatmaya devam etmesiyle ilgili Rui Costa detayı yer aldı. Habere göre Terim, Gedson'un takımda sürekli oynaması için Benfica Sportif Direktörü Costa'ya söz verdi.

Gedson Fernandes 2020 yılının ocak ayında 50 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Tottenham'a kiralanmıştı.

Fakat İngiliz ekibi performansından memnun olmadığı genç oyuncunun bonservisini almamıştı.