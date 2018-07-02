Habertürk, çalışanlarına duyurdu: Kapatıyoruz

Habertürk gazetesinin kapatılacağı iddiası, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'dan çalışanlara gönderilen bilgilendirme e-postasıyla doğrulandı.

Gazete DuvaR'ın haberine göre, gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son vereceği belirtildi.

5 Temmuz son gün

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, bu sabah gazete çalışanlarına bir bilgilendirme maili attı. Gazetenin kağıt baskısına 5 Temmuz itibariyle son verileceğini belirten Tekdağ, çalışanların bir bölümünün ise internet portalına kaydırılacağını ifade etti.

Habertürk gazetesinin kurucu Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı da gazetenin kapanacağı iddiaları için “Dedikodular bu kadar ayyuka çıktığına göre, anlaşılan haberler gerçeği yansıtıyor. Patron herhalde kapatma kararı almış” demişti.

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Habertürk, 1 Mart 2009'da yayın hayatına başlamıştı.