Habertürk Ankara temsilciliğinde 'bir kameramanın testi pozitif çıktı' iddiası

Habertürk Ankara Büro’da bir çalışanın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Temsilcilikte önlem alınmadığı iddia ediliyor

Ciner Yayın Holding’in haber kanalı Habertürk’ün Ankara temsilciliğinde Koronavirüs vakası ortaya çıktığı iddia edildi.

Medyaradar’da yer alan habere göre Habertürk Ankara ekibinden bir kameramanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan kameramanın tedavi sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Pozitif vakaya rağmen Ankara Büro’da herhangi bir önlem alınmadığı ve yayınlara aynı şekilde devam ettiği iddia edildi. Konu ile ilgili tedirgin olan çalışanların taleplerini yönetime ulaştırdıkları ve çözüm bekledikleri belirtildi.