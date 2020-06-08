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Habertürk Ankara temsilciliğinde 'bir kameramanın testi pozitif çıktı' iddiası

08 Haziran 2020 15:48

Habertürk Ankara Büro’da bir çalışanın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı ileri sürüldü. Temsilcilikte önlem alınmadığı iddia ediliyor

Medyaradar’da yer alan habere göre Habertürk Ankara ekibinden bir kameramanının Covid-19 testi pozitif çıktı. Gölbaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırılan kameramanın tedavi sürecinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Pozitif vakaya rağmen Ankara Büro’da herhangi bir önlem alınmadığı ve yayınlara aynı şekilde devam ettiği iddia edildi. Konu ile ilgili tedirgin olan çalışanların taleplerini yönetime ulaştırdıkları ve çözüm bekledikleri belirtildi.

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