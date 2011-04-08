Habertürk Alp Ulagay'la yollarını ayırdı

T24 - Gazete Habertürk Hafta Sonu Ekleri'nde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Alp Ulagay geçen hafta cuma günü eklerde muhabir ve editör olarak çalışan Nazenin Tokuşoğlu'nun kafasından aşağı kahve boşaltmıştı. Bir haftalık bir aradan sonra Alp Ulagay'la ilgili karar belli oldu.



Medyatava'da yer alan habere göre, geçtiğimiz Cuma günü bir haber yüzünden Nazenin Tokuşoğlu ile tartışan Alp Ulagay, elindeki Starbucks kahvesini Tokuşoğlu'nun başından aşağı boşalttıktan sonra kağıt bardağı muhabirin kafasında ezmişti.

Tanık olan diğer kadın çalışanlar ve yazarların Ulagay'a tepki göstermesine neden olan bu olaydan sonra gözler gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'ya çevrilmişti.



Sonunda Gazete Habertürk'le Alp Ulagay'ın yolları ayırdı...