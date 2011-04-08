T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Habertürk Alp Ulagay'la yollarını ayırdı

Gazete Habertürk Hafta Sonu Ekleri'nde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Alp Ulagay...

08 Nisan 2011 03:00

T24 - Gazete Habertürk Hafta Sonu Ekleri'nde Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı olan Alp Ulagay geçen hafta cuma günü eklerde muhabir ve editör olarak çalışan Nazenin Tokuşoğlu'nun kafasından aşağı kahve boşaltmıştı. Bir haftalık bir aradan sonra Alp Ulagay'la ilgili karar belli oldu.

Medyatava'da yer alan habere göre, geçtiğimiz Cuma günü bir haber yüzünden Nazenin Tokuşoğlu ile tartışan Alp Ulagay, elindeki Starbucks kahvesini Tokuşoğlu'nun başından aşağı boşalttıktan sonra kağıt bardağı muhabirin kafasında ezmişti.

Tanık olan diğer kadın çalışanlar ve yazarların Ulagay'a tepki göstermesine neden olan bu olaydan sonra gözler gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'ya çevrilmişti.


Sonunda Gazete Habertürk'le Alp Ulagay'ın yolları ayırdı...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24