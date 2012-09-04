Habertürk Ahmet Şık'ı protesto mu etti?

Habertürk'te Balçiçek İlter'in hazırlayıp sunduğu 'Söz Sende' programına konuk olacağı ilan edilen Ahmet Şık'ın programa katılmaması, Habertürk yönetiminin Şık'ı veto ettiği iddialarını beraberinde getirdi.

Balçiçek İlter Twitter'dan yaptığı açıklamada, herhangi bir sansürün söz konusu olmadığını, Ahmet Şık'ın banttan yayınlanacak programa katılmayı tercih etmediğini ifade etti.

Medyatava'da yer alan habere göre, Şık'ın prensip olarak yalnızca canlı yayınlanan programlara katılmayı tercih ettiğini ifade eden İlter, Habertürk yönetiminin sürmekte olan davalarla ilgili programların hukuk servisinin onayından geçmek üzere bant çekildiğini açıkladı.

İlter, Ahmet Şık'la yapacağı programın iptal olmadığını, ertelendiğini söylerken, bu hafta içinde Ahmet Şık'la buluşup bir çözüm üretmek üzere çalışacaklarını söyledi.

Ahmet Şık'ın katılması planlanan programa AB Bakanı Egemen Bağış konuk oldu.