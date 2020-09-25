HaberTürk yazarı Par: Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen ölü doğacak bir proje, tutmaz

HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, Acun Ilıcalı'nın kuracağı Exxen isimli dijital platforma ilişkin olarak, "Hayırlı olsun ama bence ölü doğacak bir proje, tutmaz" görüşünü savundu.

Par, "Netflix ve Amazon Prime gibi dünya devleri varken içeriği son derece sınırlı bir platforma kimse para ödemek istemez. Kaldı ki dijital platformlara daha çok gençler üye oluyor. Yeni kuşak dünyaya açık, yabancı dizileri sevdikleri için çoğu Netflix’i ya da internetteki kaçak yayınları tercih ediyor. Bir de Türk platform için her ay harçlıklarından kesmezler." düşüncesini dile getirdi.

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