Habersiz Dinamit patlatıldı, 27 kişi şoka girdi

T24- Van'ın Çatak ilçesine bağlı Ağaçlık köyü yakınındaki
özel bir şirkete ait taş ocağında, vatandaşlara haber verilmeden
dinamit patlatıldı.
Patlamanın etkisiyle gürültü ile sarsılan Ağaçlık köyü sakinleri, büyük korku ve panik yaşadı.
Toz bulutu ve kötü kokunun yayıldığı köyde, 10'u çocuk 27 kişi fenalaştı.
Olayın
güvenlik güçlerine ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinin
ardından köye giden sağlık ekipleri, 27 kişiyi köydeki ilk müdahalenin
ardından cankurtaranlarla hastaneye kaldırdı.Köy Muhtarı Salih Kalaç, ''Evde oturduğum
esnada ne olduğunu anlamadığımız büyük bir gürültü ile sarsıldık.
Patlamanın etkisiyle köydeki birçok kişi şoka girdi. Ben de durumu
sağlık ekiplerine bildirerek, yardım istedim'' dedi.
Taş ocağı sahiplerinden şikayetçi olduklarını bildiren Kalaç, patlamanın ardından bazı evlerde de hasar oluştuğunu söyledi.