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Yaşam

Habersiz Dinamit patlatıldı, 27 kişi şoka girdi

Van'ın Ağaçlık köyündeki bir taş ocağında dinamitin haber verilmeden patlatılması sonucu korku ve panik yaşayan 27 kişi hastanelik oldu.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Van'ın Çatak ilçesine bağlı Ağaçlık köyü yakınındaki özel bir şirkete ait taş ocağında, vatandaşlara haber verilmeden dinamit patlatıldı.

Patlamanın etkisiyle gürültü ile sarsılan Ağaçlık köyü sakinleri, büyük korku ve panik yaşadı.

Toz bulutu ve kötü kokunun yayıldığı köyde, 10'u çocuk 27 kişi fenalaştı.

Olayın güvenlik güçlerine ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesinin ardından köye giden sağlık ekipleri, 27 kişiyi köydeki ilk müdahalenin ardından cankurtaranlarla hastaneye kaldırdı.Köy Muhtarı Salih Kalaç, ''Evde oturduğum esnada ne olduğunu anlamadığımız büyük bir gürültü ile sarsıldık. Patlamanın etkisiyle köydeki birçok kişi şoka girdi. Ben de durumu sağlık ekiplerine bildirerek, yardım istedim'' dedi.

Taş ocağı sahiplerinden şikayetçi olduklarını bildiren Kalaç, patlamanın ardından bazı evlerde de hasar oluştuğunu söyledi.


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