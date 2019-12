-HABERLERİN 3'TE 2'SİNİ OANA ÜRETİYOR İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - OANA'ya üye ajanslar, dünya genelinde dolaşıma giren haberlerin üçte ikisini üretiyor. Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen ''2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da Ajanslar Buluşması'' kapsamında düzenlenen 14. OANA Genel Kurulu devam ediyor. The Marmara Oteli'nde düzenlenen Genel Kurul kapsamında iki ayrı salonda editoryal ve teknik kurul ile icra kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Toplantıya öğleden sonra devam etmek üzere ara verildi. -KUZEY VE GÜNEY KORE TEMSİLCİLERİ DE KATILDI- Toplantı, Kuzey Kore (Korean Central News Agency) ile Güney Kore (Yonhap News Agency) temsilcilerini bir araya getirdi. Genel Kurula, Anadolu Ajansı (AA), Endonezya'dan Antara, Kuvait News Agency (KURA), Kazakistan'dan National Company News Agency (KAZINFORM), Har-Tass News Agency (HAR-TASS), İran'dan Islamic Republic News Agency (IRNA), Birleşik Arap Emirlikleri'nden Emirates News Agency (WAM), Malezya'dan Bernama, Azerbaijan State Telegraph Agency (AZERTAC), Austrailan Associated Press (AAP), Çin'den Xinhua News Agency, Vietnam News Agency (VNA), İran'dan Mehr News Agency (MNA), Thailand News Agency (TNA), Suriye'den Syrian Arap News Agency (SANA), Suudi Arabistan'dan Saudi Press Agency (SPA), Rusya'dan Ria Novosti (RIA), Katar'dan Qatar News Agency (QNA), Hindistan'dan Press Trust of India (PTI), Pakistan Press International (PPI), Moğalistan'dan National News Agency, Japonya'dan Kyodo News Agency (KYODA) temsilcileri katıldı. -ASYA-PASİFİK AJANSLARI BİRLİĞİ- OANA, 1961 yılında, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı bir bölgede faaliyet gösteren haber ajansları arasında, haber ve enformasyon akışını serbestleştirmek ve artırmak üzere UNESCO'nun girişimiyle kuruldu. Dünyanın en büyük finansal rezervleri ve araştırma yoğun teknolojilerinin yoğunlaştığı Asya Pasifik ülkeleri, dünyadaki brüt gelirin yüzde 56'sını, ticaret cirosunun yaklaşık yüzde 50'sini, deniz nakliyesinin yüzde 60, hava nakliyesinin ise yüzde 25'ini oluşturuyor. 33 ülkeden 40 haber ajansını bir araya getiren OANA'ya üye ajanslar, dünya genelinde dolaşıma giren haberlerin üçte ikisini üretiyor. OANA'nın ilk Genel Kurulu, Tayland'da 1961 yılında düzenlendi. 2007'deki son Genel Kurul ise Endonezya'da yapıldı. Türkiye ilk kez OANA Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor.