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Medya

"Haberlerim ve sosyal medyada paylaştıklarım gazetecilik faaliyetleri içerisindedir"

Savcılık Rojava sınırında yapılan haberleri ve sosyal medya paylaşımlarını sordu

24 Mart 2017 19:28

16 Mart sabahı Ankara'daki evine yapılan baskınla gözaltına alınan ve bu sabah savcılığa sevk edilen DİHABER muhabiri Hayri Demir ile aynı dosyadan gözaltına alınan gazeteci Emrah Erdoğan, savcılıktaki ifadeleri tamamlandıktan sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

DİHABER'in haberine göre savcılık ifadesinde TBMM’de muhabirlik yaptığına ve milletvekilleri ile röportajlar yaptığına dikkat çeken gazeteci Demir, basın kartlarını savcılık makamına iletti. Savcılık tarafından Rojava sınırında yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları hakkında sorular yöneltildi. 

Demir yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğuna dikkat çekerek, "Kobanê'ye haber yapmak amacıyla gittim. Orada YPG isimli örgüt mensuplarının fotoğraflarını çekerek onlarla röportaj yaptım. Yapmış olduğum haberleri İMC TV, Hayat TV, Gün TV ve Milliyet Gazetesi gibi yayın organları kullandı. Özgürlük Kuşağı Rojava 5, 6, 7, 8, 9, 10 başlıklı paylaştığım dosyalar, benim de içerisinde bulunduğum, yapmış olduğum haberlerdir. Gerek Suriye'de bulunduğum süre içerisinde çektiğim video ve fotoğraflar; gerek kendi internet sitemde, gerekse de sosyal medyada paylaştıklarım tamamen gazetecilik faaliyetleri içerisindedir."

İfade işlemini bitiren savcılık, Hayri Demir ve Emrah Erdoğan’ı “Örgüt adına faaliyet yürütme” gerekçesiyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. 

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GazeteciHayri DemirDİHABEREmrah Erdoğan

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