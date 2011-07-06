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Politika

HABERİ ŞEHİT CENAZESİNDE ALDI KAYSERİ (A.A)

06 Temmuz 2011 19:50

-HABERİ ŞEHİT CENAZESİNDE ALDI KAYSERİ (A.A) - 06.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yeni Bakanlar Kurulu'nda da görevini sürdüreceği haberini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Yahya Karakaya'nın cenaze töreninde öğrendi. Cenaze töreni sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlamayan Bakan Yıldız, Kayseri'ye döndükten sonra AA muhabirine şunları söyledi: ''Sayın Başbakanımız Bakanlar Kurulunu açıklarken biz, bildiğiniz gibi Hakkari Yüksekova'da hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz şehidimizin cenaze töreni için, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeydik. Bu haberi böyle bir ortamda almış olmam, bu makamların gelip geçici olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Biz bundan sonra da bu şekilde düşünerek hizmet etmeye devam edeceğiz. Şahsıma gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacağım.'' Bakan Yıldız, AK Parti kadrolarının, yaklaşık 9 yılda, 4 hükümet boyunca, gerek Bakanlar Kurulu, gerek Meclis Grup Yönetimi, gerekse genel merkez yönetimine getirilenlerin hepsinin, bu görevleri her zaman hizmet makamı olarak gördüklerini belirtti. Yıldız, şunları söyledi: ''Biz de AK Parti kültürüne uygun olarak, bakanlık görevine ilk geldiğimiz günden bu yana, bu makamı vatandaşımıza hizmet makamı olarak benimsedik. Bundan sonra da bu düstur çerçevesinde görevimizi, milletimize layık olmaya çalışarak sürdüreceğiz. Geçtiğimiz dönemde, vatandaşımıza enerji sıkıntısı yaşatmamak, dışa bağımlılığımızı azaltmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan daha fazla faydalanmak için çok önemli işlere imza attık. Türkiye'nin enerji koridoru ve terminali olması yönünde önemli uluslararası projeler yürüttük. İnanıyorum ki hayata geçirdiğimiz ve yürüttüğümüz çalışmalar, önümüzdeki dönemde enerjideki hedeflerimizin gerçekleşmesinde öncü rol oynayacaktır.  Bundan sonra da aynı şevk ve heyecanla, tüm ekibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.''

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