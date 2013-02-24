Haberi olmadan adına 274 cep telefonu hattı açılmış

BTK'nın internetten yapılan sorgulama hizmetinde bir kişi adına bilgisi dışında 274 cep telefonu hattının kayıtlı olduğu ortaya çıktı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) 2 Ocak'ta başlatılan ''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''nden 52 günde 1 milyon 222 bin 837 kişi yararlandı.

İnternetten yapılan sorgulamada, bir vatandaşın adına 274 cep telefonu hattının kayıtlı olduğu ve bunları söz konusu kişinin bilgisi dışında başkalarının kullandığı ortaya çıktı.

BTK'nın, vatandaşların bilgisi dışında adlarına cep telefonu hattı açılmasını önlemek, daha önce bu şekilde açılan hatların tespit edilmesi ve iptalini sağlamak amacıyla ''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti'' 2 Ocak 2013 tarihinde başlatıldı.

"İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''nden 52 gün içinde 1 milyon 222 bin 837 kişi yararlandı. İnternet üzerinden yapılan sorgulamalar sonucunda, bir vatandaşın adına haberi olmadan açılan 274 cep telefonu hattının başkaları tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Hat sorgulama sistemi sayesinde 74 bin 560 kişi, adlarına 5'den fazla hattın açıldığını öğrenirken, 8 bin 60 kişinin üzerinde ise 10'dan fazla hattın kayıtlı olduğu belirlendi.

BTK, vatandaşların haberi olmadan adlarına cep telefonu hattı açılmasını engellemek ve bu şekilde açılmış hatları iptal ettirmek için ''İnternet Üzerinden Hat Sorgulama Hizmeti''ni 2 Ocak tarihinde başlattı.

Başkaları tarafından kimlik bilgileri kullanılarak kendilerinden habersiz cep telefonu alınıp alınmadığını merak edenler, BTK'nın internet sayfasında açılan hat sorgulama bölümünden kimlik numaralarıyla adlarına başka hat açılıp açılmadığını öğrenebiliyor.



GSM firmaları iptal edecek



İnternet sitesinde yaptıkları sorgulama sonucunda adlarına kayıtlı ancak başkaları tarafından kullanılan telefon bulunduğunu tespit edenler, bu hatları ilgili GSM firmasını arayarak iptal ettirebilecek.

Habersiz açılan cep telefonu hatlarının farklı amaçlar için kullanılması nedeniyle zaman zaman vatandaşlar mağdur olabiliyor.

Başkasının adına ön ödemeli hat alan bazı kişiler, bu hatları suç işlemek veya uygunsuz mesajlar göndermek amacıyla kullanabiliyor. Faturalı hatlarda ise kendi adına hat açıldığından haberi olmayan vatandaş yüklü faturalarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu gibi olaylar nedeniyle kağıt üstünde hattın sahibi olarak gözüken ancak bundan haberi olmayan vatandaşlar zor durumda kalıyor.

Bazı cep telefonu bayileri tarafından, kimlik fotokopisini aldıkları kişilerin bilgisi ve rızası dışında açılan hatların başka isimlere satıldığı yönündeki haberler daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Bu yöntemin özellikle konuşma ücretinin tahsili için hat sahibine fatura gönderilmesine gerek olmayan ön ödemeli hatlarda daha çok kullanıldığı belirtiliyor.



Ekim ayına kadar ücretsiz kayıt



Kişilerin bilgileri olmadan kullanılan cep telefonu hatlarının ortadan kaldırılması ve bu alanda yaşanan suistimallerin önlenmesi amacıyla BTK tarafından daha önce de bazı kararlar alınmıştı. Son olarak Kurul tarafından alınan kararda, kendi adlarına abonelik sözleşmesi olmadan başkalarının adına açılmış cep telefonu hatlarını kullananlara, bu hatları üzerlerine almaları için 1 yıllık süre tanınmıştı. Buna göre başkalarına ait cep telefonu hatlarını kullananların, 1 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili GSM işletmecisine başvurup taahhütname imzalayarak, kullandıkları hattı herhangi bir ücret ödemeden üzerlerine alma imkanı bulunuyor.

BTK, 2009 yılında aldığı karar ile bir kişi adına aynı mobil telefon işletmecisi tarafından açılabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayısının vatandaşlarımız için 15 adet, yabancı uyruklular için 3 adet ile abonelik tesis etmeye yetkili bir bayi tarafından aynı ay içinde bir kişi adına açılabilecek 'ön ödemeli bireysel hat' sayısını ise 4 adetle sınırlandırmıştı.