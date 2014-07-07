Habere gitti, çocuğu yangından kurtardı

Manisa'da bir evde çıkan yangında, içeride kalan kız çocuğu Anadolu Ajansı yurt muhabiri Nurullah Kalay tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demirci ilçesi Bahçeler Mahallesi'nde, Barış ailesinin yaşadığı ahşap evde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.

Haber için olay yerine giden Anadolu Ajansı yurt muhabiri Nurullah Kalay, itfaiye ekiplerinin gelmesi beklenirken içeride mahsur kalan bir kız çocuğunu kurtarmak için girişimde bulundu. Kalay, 9 yaşındaki Emine Nur Barış'ı kurtarmayı başardı.

Ailenin diğer üyeleri de mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

112 Acil Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen aile bireylerine müdahale etti. Kalay'ın, birinci derece yanık oluşan sağ eli, Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

'İnsanlık vazifemi yaptım'

Nurullah Kalay, oturduğu eve yakın bir bölgede çıkan yangını haberleştirmek üzere olay yerine gittiğini, bu sırada durumu itfaiyeye de bildirdiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin gelmesi beklenirken aile bireylerinin komşuların yardımı ile dışarı çıkarıldığını aktaran Kalay, bu sırada evde küçük bir kız çocuğunun olduğunu öğrenince eve yöneldiğini belirtti.

Kalay, şöyle konuştu:

"İçeride küçük bir kız çocuğunun olduğunu öğrendim. Hemen evin kapısına koşarak küçük kızı kucakladığım gibi dışarı çıkardım. Bu sırada alevin etkisiyle ısınmış olan kapıya tutunduğumda sağ elim yandı. Ama önemli olan bu küçük çocuğu sağ salim dışarı çıkarmaktı. Onun sevenleriyle kucaklaştığını ve hayatta olduğunu görmek benim için en büyük mutluluk oldu. Gazeteci olarak her zaman yangın, kaza gibi olaylara giderek haber yapıyorum. Fakat bu olayda küçük bir kız çocuğunun içeride olduğunu duyunca mesleğim kadar insan hayatı kurtarmanın da önemli olduğunu düşünerek yardımcı oldum."

Evin sahibi Ali Barış ise teravih namazı dönüşü yangın çıktığını öğrendiğini, ailesini komşularının kurtardığını ifade etti.

Barış, "Küçük kızım ise mahalleden tanıdığımız gazeteci arkadaşımız Nurullah Kalay'ın yardımı ile kurtuldu. Kendisinden Allah razı olsun, herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.