'Habercilik internette yaşayacak'

T24 - Social Media Week'te yeni medyayı tartışan gazeteciler, geleneksel medyanın öleceği ama gazeteciliğin baki kalacağında hemfikirdi.





Bu yıl İstanbul’da ilk kez düzenlenen ve sosyal medya alanında dünyanın en önemli etkinliği olarak gösterilen Sosyal Medya Haftası’na ilgi yoğundu. Geçtiğimiz pazartesi gününden itibaren Galatasaray Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi Santralistanbul, gün boyu süren çeşitli panellere sahipliği yaptı.



Dünkü panellerin sonuncusu olan ve büyük ilgi gören “Sosyal Medyadan Sonra Haber ve Habercilik” paneli, ntvmsnbc Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Yeşiltepe moderatörlüğünde gerçekleşirken, panelin konuşmacıları arasında NTV Haber Editörü ve Sunucusu Mirgün Cabas, Radikal Gazetesi köşe yazarı ve radikal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ezgi Başaran ve haberler.com Yayın Yönetmeni Yurtsan Atakan yer aldı.

Sosyal medyanın yeni bir iletişim alanı olarak özellikle güvenilirliği konusunda soru işaretleri olduğunu söyleyen Ahmet Yeşiltepe öncelikle Mirgün Cabas’a, haberci olarak sosyal medyanın hayatını nasıl etkilediğini sordu. Cabas, “Uyanıyorum, gazete manşetlerine, mail’ime ve Twitter’a bakıyorum. O gün ne olmuş ne bitmiş, sıralaması böyle. Twitter’ı takip etme nedenim; arkadaşlarım, uzaktan tanıdıklarım ve kurumsal haber kaynakları. 100-200 tweet oluyor sabahları, o günün eğilimi de oradan çıkıyor. Bunun üzerine çok kafa yormuyorum ama kafa yoranları izliyorum.”

Geleneksel medyanın ölebileceğini ama gazeteciliğin ölmeyeceğini söyleyen Mirgün Cabas, içeriğin web’e taşınması gerektiğini anlattı. “İnternet siteleri okuru şizofren hale getiren bir içerik. Üçüncü sayfa haberleri çok iş yapıyor. Bu, gazeteyi internete taşımak anlamına gelmiyor” diye konuşan Cabas, vatandaş gazeteciliğine de değindi. “Ekşi Sözlük’tekiler orada yazdıklarını nereden takip ediyor? Aslında karşımızda olan ikinci el bilgi.” Gelecekte işsiz kalma endişesi taşımadığını ifade eden Cabas, bir kurumun bünyesinde televizyonda ya da internette, mutlaka seyircilerin karşısında olacağını söyledi.

Radikal Gazetesi yazarı ve radikal.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ezgi Başaran da, önemli olanın içerik olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. “Benim endişeli olduğum tek bir durum var, o da okuyucunun yaptığımız şeye ortak olmak istemesi. İnsanlar bir şekilde fikirlerini anlatmak istiyor.” Başaran, İran’a gitmesine sebep olan kişiyle de Twitter’da tanıştığını söyledi.

İnternet dünyasını uzun yıllardır yakından takip eden teknoloji yazarı Yurtsan Atakan, internet yayıncılığının ilk günlerinden bu yana geçirdiği evreleri anlattı. Web 2.0 ile, kullanıcının yarattığı içeriğin kral olmaya başladığını söyleyen Atakan, “Herkes blog açtı ve herkes içerik üretmeye başladı. Peki bu yazıları kim okuyacak? En sonunda ortalık bilgi çöplüğüne dönüştü” dedi. İşte tam bu noktada sosyal medyanın doğduğunu ifade eden Atakan, medyada hibritleşmeye doğru geçiş olacağını düşündüğünü söyledi.

Bir katılımcının, “Facebook yasağının Suriye’de kaldırıldığını Twitter’dan öğreniyorum. Peki sizi neden okuyayım ya da izleyeyim?” sorusunu Ezgi Başaran, “Benim bakış açım için” diye yanıtlarken, aynı soruya Mirgün Cabas, “Evine Anadolu Ajansı ve Reuters aboneliği de alabilirsin. Bu noktada bizim yaptığımız şey, onu işlemek oluyor. Ona başka yüzler kazandırarak okumaya değer bir hale getiriyoruz” dedi.